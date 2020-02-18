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Александер-Арнольд отреагировал на слова Кафу про «Золотой мяч»

Александер-Арнольд отреагировал на слова Кафу про «Золотой мяч»
Футбол / Англия 0

Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд прокомментировал высказывание легендарного бразильского футболиста Кафу, выразившего мнение, что у него есть все необходимые качества для завоевания «Золотого мяча».

«Это очень серьёзная похвала от легенды игры. Я очень благодарен за это и хочу сказать ему спасибо за такие слова. Я стараюсь быть настолько хорошим игроком, насколько могу. Футбол – это всё же командная игра, так что всё зависит от тех, кто находится вокруг меня. Игроки, с которыми я тренируюсь, тренер, поддержка, которая окружает меня и позволяет выступать на максимуме. Награды могут прийти или не прийти в будущем. Меня это не так сильно заботит, как, возможно, других футболистов», — цитирует Александер-Арнольда Goal.com.

Напомним, последним защитником, которому удалось завоевать «Золотой мяч», был итальянец Фабио Каннаваро в 2006 году. В прошлом году партнёр Александер-Арнольда по команде Вирджил ван Дейк финишировал вторым в голосовании.

Кафу: у Александер-Арнольда есть всё, чтобы выиграть «Золотой мяч»
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