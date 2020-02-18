Габулов возглавил совет директоров подмосковного «Олимпа»

Бывший президент владикавказской «Алании» Владимир Габулов занял пост председателя совета директоров подмосковского «Олимпа», сообщается на официальном сайте клуба.



«В течение месяца раздумывал над предложением стать председателем совета директоров ФК «Олимп». Меня пригласил учредитель клуба Туфан Садыгов. Тщательно всё взвесил и понял: это интересная возможность пройти путь развития футбольного клуба практически с основания и дать конкретный результат — поднять команду на уровень выше. Для меня это будет хорошим управленческим опытом. В дальнейшем я ставлю амбициозные цели в своей карьере, поэтому считаю, что должен поработать на всех этапах становления футбольного клуба.



Ближайшие задачи «Олимпа» — наладить организационные моменты, чтобы все клубные направления действовали профессионально, во благо футболистов и тренерского штаба. Сейчас нам нужно создать боеспособную команду, которая победит в каждом из оставшихся 10 матчей в зоне «Запад» ПФЛ. Может, звучит чересчур амбициозно, но мы верим в это и хотим занять максимально высокое место в таблице», — сказал Габулов.



«Олимп» был основан в январе 2018 года, сейчас выступает в зоне «Запад» ПФЛ. Под руководством экс главного тренера «Рубина» и «Локомотива» Рината Билялетдинова команда занимает шестое место в таблице после 16 туров.

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