Болельщики ЦСКА в упорной борьбе обыграли болельщиков «Спартака» в квизе «Чемпионата»

Футбольная интеллектуальная игра от спортивного портала «Чемпионат» собрала 22 команды в Москве. Традиционные фавориты «Геобитва» и «Прорыв Набабкина» до последнего вопроса шли бок о бок. Победитель определился на финишной прямой: лучшими стали болельщики ЦСКА из «Прорыва», спартаковцы из «Геобитвы» на втором месте. Борьбу лидерам навязали 4-2-4, «Капучино с пенкой», «Лицо попроще», они и расположились следом.
Новый футбольный квиз «Чемпионата» пройдёт 26 февраля в Москве. Регистрация уже открыта.
Собирайте команду от 2 до 8 человек, приходите на игру, и вам раздадут специальные пульты для ответов. В каждом раунде вам будут предлагать ответы, но, чтобы дать правильный, не всегда достаточно знаний. Вам может помочь логика и чувство юмора. Все участники регулярно будут видеть турнирную таблицу, чтобы в процессе игры принимать необходимые решения. В нашей игре, как и в спорте, важна скорость и тактика. Оригинальный формат квиза реализует команда Quiz Time. Каждую неделю проходят несколько самых разнообразных игр в пабах и ресторанах Москвы. Следите за расписанием и регистрируйтесь на qztm.ru/games.
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