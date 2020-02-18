Райола отреагировал на критику Сульшера в свой адрес

Агент Мино Райола высказался о главном тренере «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннаре Сульшере.
Ранее наставник манкунианского клуба заявил, что полузащитник команды Поль Погба, будучи клиентом Райолы, не принадлежит своему агенту, чтобы тот высказывался о французе и принимал за него решения.
«Я никогда не говорил об Уле в газетах или прессе, а он говорит только обо мне, будь это на тему Холанда или Погба. Он говорит обо мне, а я не говорю о нём. Возможно, мои слова хорошо повлияли, если смотреть на результат матча «Юнайтед» с «Челси» (2:0). Может, мне стоит высказывать так чаще?
Я думаю, что Сульшер выразился неправильно. Он взял фразы из моего интервью и сделал вид, что оскорблён тем, что я предлагаю Погба другим клубам без разрешения. Меня спросили насчёт итальянских клубов, но я ответил, что Поль сосредоточен на «Манчестер Юнайтед». Меня спросили, любит ли он Италию, и я ответил от своего имени. Разве я не могу это сделать?» — цитирует Райолу talkSPORT.
- 18 февраля 2020
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