В «Химки» могут прийти новые владельцы. В таком случае вернётся задача выхода в РПЛ

Как стало известно «Чемпионату», потенциальная смена руководства «Химок» связана с тем, что в ближайшее время у клуба может смениться владелец.



В случае прихода новых владельцев перед командой вновь поставят задачу выхода в Российскую Премьер-Лигу, а нынешнее руководство покинет клуб.



«Химки» располагаются на третьем месте в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. Подмосковная команда набрала 50 очков в 25 турах первенства. Следующий матч клуб проведёт на своём поле с «Томью». Встреча состоится 9 марта. Лидером ФНЛ в настоящее время является «Ротор» (52). Второе место с отставанием в одно очко занимает московское «Торпедо».



Турнирная таблица Футбольной национальной лиги сезона-2019/2020