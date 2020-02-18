В «Химки» могут прийти новые владельцы. В таком случае вернётся задача выхода в РПЛ
Как стало известно «Чемпионату», потенциальная смена руководства «Химок» связана с тем, что в ближайшее время у клуба может смениться владелец.
В случае прихода новых владельцев перед командой вновь поставят задачу выхода в Российскую Премьер-Лигу, а нынешнее руководство покинет клуб.
«Химки» располагаются на третьем месте в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. Подмосковная команда набрала 50 очков в 25 турах первенства. Следующий матч клуб проведёт на своём поле с «Томью». Встреча состоится 9 марта. Лидером ФНЛ в настоящее время является «Ротор» (52). Второе место с отставанием в одно очко занимает московское «Торпедо».
Турнирная таблица Футбольной национальной лиги сезона-2019/2020
В «Химках» могут сменить руководство. Будущее Юрана тоже под вопросом
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