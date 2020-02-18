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Черышев вызван на первый матч «Валенсии» с «Аталантой» в 1/8 финала Лиги чемпионов

Черышев вызван на первый матч «Валенсии» с «Аталантой» в 1/8 финала Лиги чемпионов
Футбол / Лига чемпионов 0

«Валенсия» в «Твиттере» опубликовала список футболистов, вызванных на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Аталантой», который состоится завтра, 19 февраля, на стадионе «Сан-Сиро» в Милане, начало – в 23:00 мск.

В числе игроков «летучих мышей», которые будут готовиться ко встрече с командой из Бергамо, будет российский полузащитник Денис Черышев.

Полный список:

вратари – Хауме Доменек, Яспер Силлессен, Кристиан Риверо;

защитники – Тьерри Корреа, Коста Хауме, Эльяким Мангала, Муктар Дьякаби, Хосе Луис Гайя, Гиллем Молина Гутьеррес;

полузащитники – Даниэль Васс, Жоффрей Кондогбиа, Гонсалу Гуэдеш, Карлос Солер, Даниэль Парехо, Денис Черышев, Ферран Торрес;

нападающие – Кевин Гамейро, Максимилиано Гомес, Рубен Собрино.

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Букмекеры переоценивают «Аталанту». «Валенсия» за счёт опыта исполнителей остановит итальянцев.
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