«Аталанта» — «Валенсия». Прогноз: команда Черышева сделает заявку на выход в 1/4 финала ЛЧ

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов 19 февраля «Аталанта» примет «Валенсию». Встреча начнётся в 23:00 мск. Эксперты дают прогноз на матч «Аталанта» — «Валенсия» не в пользу команды Дениса Черышева. Сделать ставку на «Аталанту» в букмекерских конторах можно за коэффициент 1.79. Победа «Валенсии» оценивается букмекерами коэффициентом 4.90.

Коэффициенты букмекеров на матч «Аталанта» — «Валенсия»

Букмекеры считают, что матч Лиги чемпионов «Аталанта» — «Валенсия» 19 февраля будет результативным: тотал голов больше 2.5 идёт за коэффициент 1.74, а тотал голов меньше 2.5 доступен в букмекерских конторах за 2.21.



По мнению экспертов, лучшие шансы на гол в матче Лиги чемпионов «Аталанта» — «Валенсия» у Дувана Сапаты и Йосипа Иличича. Сделать ставку на точный выстрел Сапаты можно с коэффициентом 2.10. Гол Иличича идёт за коэффициент 2.25.

Анализ и прогноз матча «Аталанта» — «Валенсия» (19.02.2020)

«Валенсия» и «Аталанта» продемонстрировали фантастический характер на групповом этапе Лиге чемпионов и заслужили выступление в плей-офф. Оба коллектива испытывали проблемы до последнего тура, однако сумели исправить ситуацию.



«Богиня» проиграла три первых матча на групповом этапе. «Аталанта» не имела набранных очков на середине дистанции, однако за счёт ничьей с «Манчестер Сити» и побед над загребским «Динамо» и «Шахтёром» вскочила на подножку уходящего поезда.



«Валенсии» в заключительном туре нужно было побеждать на выезде мощный «Аякс». У «летучих мышей» были проблемы с травмами, однако испанцы добились необходимого результата и теперь сразятся в 1/8 финала с «Аталантой».



Букмекеры считают фаворитом всего противостояния именно «богиню», а в первом матче котировки аналитиков намекают на явное преимущество хозяев. Встреча пройдёт на «Сан-Сиро», где «Аталанта» даже с «Манчестер Сити» не сумела заполнить стадион хотя бы на половину. Тем не менее эксперты верят в итальянцев.



На наш взгляд, налицо недооценка «Валенсии». Х2 на гостей идёт за коэффициент 2.17. Разумеется, у букмекеров есть основание считать фаворитом «Аталанту». «Богиня» выдаёт яркий футбол в Серии А и имеет в активе две подряд победы.



У «летучих мышей» серия из трёх матчей без побед. После поражений от «Гранады» и «Хетафе» команда Дениса Черышева сыграла вничью с «Атлетико». Матч пройдёт в Италии, но «Сан-Сиро» — это не домашнее поле для «Аталанты».



У «Валенсии» есть преимущество в виде лишнего дня отдыха, а также командный и индивидуальный опыт игроков. Для большинства футболистов «Аталанты» предстоящий матч станет главным на данном этапе карьеры. У «летучих мышей» есть исполнители, которые участвовали в куда более значимых поединках.



«Аталанта» любит проводить атаки большим количеством игроков, а «Валенсия» — это одна из лучших контратакующих команд нынешнего сезона. «Богине» придётся либо отказаться от своего стиля, либо рисковать уже дома получать 2-3 мяча.

Главная причина ставка Х2 — заниженный коэффициент на хозяев. Давать 1.74 на победу команды, которая играет не на родном стадионе, имея на день меньше отдыха против более опытного кубкового бойца, слишком опрометчиво. Шансы «Валенсии» увезти хотя бы ничью не ниже 50%.

Прогноз и ставка на матч «Аталанта» — «Валенсия»

«Аталанта» выдала две победы подряд в Италии, а «Валенсия» в трёх подряд встречах не сумела переиграть своих испанских оппонентов. Несмотря на это, мы возьмём Х2 на гостей за 2.17. У «летучих мышей» куда более опытная команда. Игроки «богини» могут не справиться с давлением и повышенной ответственностью.



Ставка: «Валенсия» не проиграет за коэффициент 2.17.



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