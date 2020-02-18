«Атлетико» — «Ливерпуль», Лига чемпионов: прямой эфир матча начнётся 18 февраля в 23:00

Сегодня, 18 февраля, на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Атлетико» — «Ливерпуль». Начало — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.



Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.



Прямая видеотрансляция матча «Атлетико» — «Ливерпуль» на «Чемпионате»



Обслужит встречу бригада арбитров из Польши во главе с Шимоном Марциняком. В бригаду также войдут ассистенты Павел Сокольницки и Томаш Листкевич. Резервный рефери — Томаш Мусял.



Ответная встреча «Ливерпуля» и мадридского «Атлетико» состоится 11 марта в Ливерпуле.