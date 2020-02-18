«Боруссия» Д — «ПСЖ»: видеотрансляция матча Лиги чемпионов, смотреть онлайн

Сегодня, 18 февраля, на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Боруссия» (Дортмунд) — «ПСЖ». Начало — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.



Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.



Прямая видеотрансляция матча «Боруссия» (Дортмунд) — «ПСЖ» на «Чемпионате»

Обслужит матч испанская бригада арбитров во главе с Матеу Лаосом. Ему будут ассистировать судьи на линиях Пау Себрьян Девис и Роберто Диас Перес Дель Паломар. Резервный арбитр — Хосе Мунуэра Монтера.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Боруссия» (Дортмунд) — «ПСЖ».