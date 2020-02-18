«Боруссия» Д — «ПСЖ»: ставка Егора Титова на матч 1/8 финала Лиги чемпионов

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Боруссия» (Дортмунд) — «ПСЖ» в 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2019/2020.
Ставка: минимум 4 мяча в матче за 2.05.
«От этой пары жду яркого футбола. «Боруссия» просто не умеет играть иначе. Достаточно посмотреть результаты её встреч — 5:3, 5:1, 5:0, 2:3, 3:4, 4:0. И важно, что Эрлинг Холанн сможет сыграть. Он на кураже, играет очень ярко и доставит много проблем «Пари Сен-Жермен».
У Парижа в последнее время тоже очень яркие встречи — 5:0, 2:1, 4:2, 6:1, 4:4. Явно видны проблемы в обороне. Связано это в том числе и с травмами, оптимальный состав собрать никак не получается. Зато в атаке всё в порядке. Неймар сыграет, Мбаппе в потрясающем состоянии. Есть люди, которые смогут выйти на замену и усилить игру.
Думаю, здесь никто не будет думать об обороне. Каждый постарается сделать ставку на атаку и переиграть за её счёт соперника. «Боруссии» в первом матче очень помогут трибуны.
Ставлю на то, что увидим здесь не менее четырёх голов», — сказал Титов.
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