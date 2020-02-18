Дзюба: Россия — это то место, где я хочу жить
Нападающий петербургского «Зенита» и сборной России Артём Дзюба рассказал, за что любит Америку, и признался в любви к России.
«Америку обожаю за кино, музыку, за то, как они умеют делать шоу. Любое шоу — от НХЛ, НБА до всего-всего. Ассоциации с масштабными проектами, это всё развлечения. Европа — толерантность, богатая история и нынче слабость.
Россия — это моя страна, я её очень люблю и буду любить. Это то место, где я хочу жить, хоть и есть вещи, которые мне не нравятся. Европа? Толерантность, богатая история и нынче слабость», — рассказал Дзюба в интервью каналу Gena Miller в YouTube.
В нынешнем сезоне 31-летний форвард принял участие в 19 матчах Российской Премьер-Лиги, забил 11 мячей и отдал 9 результативных передач.
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