Магкеев: «Локомотив» держит в голове матч с «Зенитом»

Защитник московского «Локомотива» Станислав Магкеев прокомментировал результат товарищеского матча с «Волеренгой» (2:0), а также поделился мнением о физическом состоянии команды.
«Идёт третий сбор, команда набирает оптимальную форму. Проблем с физическим состоянием всё меньше. Осталось подправить кое-какие моменты. А так, «Локомотив» выглядит достойно. Со мной играют большие профессионалы, ничего сложного. Всегда подскажут и помогут. Удобно играть и в защите, и в опорной зоне. Какую тактику выберет тренер, там и постараюсь сыграть.
Держим в голове матч с «Зенитом», но сейчас важно набрать оптимальную форму и наладить взаимодействия, а игра покажет», — приводит слова Магкеева официальный сайт «Локомотива».
«Железнодорожники», набрав 34 очка, занимают пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 20-м туре команда Юрия Сёмина сыграет с «Зенитом». Встреча состоится в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» 29 февраля, начало — в 19:00 мск.
- 19 февраля 2020
-
00:53
-
00:49
-
00:25
-
00:06
- 18 февраля 2020
-
23:38
-
23:32
-
23:21
-
23:06
-
22:49
-
22:41
-
22:08
-
22:05
-
22:00Шишкин подписал контракт со «Спартаком» Эксклюзив
-
21:58
-
21:48
-
21:37
-
21:23
-
21:15
-
21:00
-
21:00
-
21:00
-
20:54
-
20:50
-
20:16
-
20:10
-
19:53
-
19:48
-
19:34
-
19:32
-
19:13
-
19:12
-
19:00
-
19:00
-
18:54
-
18:52