Магкеев: «Локомотив» держит в голове матч с «Зенитом»

Защитник московского «Локомотива» Станислав Магкеев прокомментировал результат товарищеского матча с «Волеренгой» (2:0), а также поделился мнением о физическом состоянии команды.



«Идёт третий сбор, команда набирает оптимальную форму. Проблем с физическим состоянием всё меньше. Осталось подправить кое-какие моменты. А так, «Локомотив» выглядит достойно. Со мной играют большие профессионалы, ничего сложного. Всегда подскажут и помогут. Удобно играть и в защите, и в опорной зоне. Какую тактику выберет тренер, там и постараюсь сыграть.



Держим в голове матч с «Зенитом», но сейчас важно набрать оптимальную форму и наладить взаимодействия, а игра покажет», — приводит слова Магкеева официальный сайт «Локомотива».

«Железнодорожники», набрав 34 очка, занимают пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 20-м туре команда Юрия Сёмина сыграет с «Зенитом». Встреча состоится в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» 29 февраля, начало — в 19:00 мск.