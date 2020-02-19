Тухель назвал причины поражения «ПСЖ» в матче с «Боруссией»
Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель прокомментировал поражение в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Боруссией» (1:2).
«Нам не хватало терпения и своевременных действий в атаке. Мы не смогли контрпрессинговать, как планировали, и недостаточно много владели мячом. Когда пришло время голов, я чувствовал, что игра стала более открытой. Мы были близки к тому, чтобы забить второй. Знаю, когда результат не идеален, то легко говорить, что это ошибка. Другие команды здесь тоже проигрывали. Такое может случиться. Для меня это не вопрос структуры, а качества игры», — приводит слова Тухеля официальный сайт УЕФА.
Ответный матч между «ПСЖ» и «Боруссией» состоится 11 марта в Париже на стадионе «Парк де Пренс».
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Парижане ещё легко отделались в Дортмунде.
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