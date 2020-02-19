«Томь» получила от «Газпрома» 660 млн рублей

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин провёл встречу с председателем «Газпрома» Алексеем Миллером, сообщает ТВ2.

По информации источника, на встрече обсуждалось участие «Газпрома» в проектах Томской области, одним из которых является поддержка футбольного клуба «Томь». Компания выделила футбольному клубу 660 млн рублей.

Ранее сообщалось, что «Томь» находится в тяжёлом финансовом положении, так как существовали задолженности по заработной плате перед игроками клуба. Из-за этой ситуации «Томь» была вынуждена покинуть Российскую Премьер-Лигу и выступать в дивизионе ниже.

«Томь» располагается на 10-м месте в турнирной таблице Футбольной национальной лиге. Подопечные Василия Баскакова набрали 36 очков в 25 турах.