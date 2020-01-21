«Томь» подписала двух воспитанников «Зенита»
Томская «Томь» на официальном сайте объявила о переходе защитника Андрея Иванова и нападающего Павла Долгова.
Оба футболиста достались томичам на правах свободных агентов. Иванов и Долгов подписали с «Томью» контракты до конца сезона-2019/2020.
Иванов и Долгов являются воспитанниками «Зенита». 25-летний Иванов в нынешнем сезоне выступал за белорусский «Гомель», в составе которого принял участие в 12 матчах чемпионата Беларуси и отметился автоголом. 23-летний Долгов играл за «Енисей», провёл 13 матчей в Футбольной национальной лиге и забил один гол.
«Томь», набрав 36 очков, занимает 10-е место в турнирной таблице ФНЛ. Следующий матч томский клуб проведёт 9 марта на выезде с «Химками».
Турнирная таблица ФНЛ сезона-2019/2020
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