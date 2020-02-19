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«Челси» запретил группе фанатов «МЮ» посещение «Стэмфорд Бридж» из-за гомофобии

«Челси» запретил группе фанатов «МЮ» посещение «Стэмфорд Бридж» из-за гомофобии
Футбол / Англия 0

Пресс-служба лондонского «Челси» выступила с заявлением по поводу поведения болельщиков «Манчестер Юнайтед» во время матча 26-го тура чемпионата Англии, который состоялся на стадионе «Стэмфорд Бридж».

«Во время матча большая группа болельщиков «Манчестер Юнайтед» выступила с неприемлемыми гомофобными песнями. Некоторым из них запрещено посещать стадион в будущем. Часть фанатов была выведена во время матча.

Такое поведение недопустимо в клубе „Челси“. Мы передали подробности инцидента „Манчестер Юнайтед», чтобы они могли принять соответствующие меры.

Футбольный клуб «Челси» — многоплановый и инклюзивный клуб, который всегда будет принимать решительные меры против любых форм дискриминационного поведения“, — говорится в заявлении пресс-службы.

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