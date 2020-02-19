Соболев и Дьяков заявлены за «Спартак-2»

Нападающий Александр Соболев попал в заявку «Спартака-2», который выступает в Футбольной национальной лиге.
Кроме того, московский клуб внёс в заявку защитников Виталия Дьякова и Георгия Тигиева, а также полузащитника Николая Тюнина. Напомним, что у второй команды двойная заявка с основой красно-белых.
22-летний Соболев перешёл в «Спартак» в зимнее трансферное окно из самарских «Крыльев Советов» на правах аренды с правом последующего выкупа. В нынешнем сезоне он принял участие в 18 матчах Российской Премьер-Лиги (все — основном составе), в которых стал автором 10 забитых мячей (два — в основном составе) и отдал три результативные передачи.
31-летний Дьяков ранее выступал за «Локомотив», «Сочи-04», «Губкин», «Ростов», «Динамо», «Томь», «Сивасспор» и «Динамо» (Минск).
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