Ефремов: больше всех в ЦСКА запомнил Вагнера, как он работает с мячом – просто космос

Полузащитник «Урала» Дмитрий Ефремов, ранее выступавший в составе ЦСКА, рассказал об уходе из стана «армейцев», а также высказался о самом запоминающемся футболисте московской команды.
«У нас были разговоры о продлении контракта с ЦСКА ещё до травмы, но в конечном итоге не смогли договориться. Потом разговоров уже никаких не было. Никаких обид у меня нет. Хотелось бы поблагодарить клуб за все эти годы, которые я провёл в команде. За эти годы я тренировался с прекрасными футболистами, для меня это огромный опыт, и не каждому даётся такой шанс. Всё, что ни делается, — к лучшему.
Самый запоминающийся игрок в ЦСКА — Вагнер Лав. Он просто топ. Как он работает с мячом, как он его укрывает, у него почти невозможно было отобрать мяч – это просто космос. Хорошо запомнил один момент: Вагнер отдал мне голевую, когда я только приехал в ЦСКА. Если не ошибаюсь, это было в 2013 году, товарищеский матч. Мы в стеночку сыграли, после чего я вышел один в один и забил», — сказал Ефремов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
- 19 февраля 2020
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