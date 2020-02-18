«Урал» объявил о заключении контракта с экс-хавбеком ЦСКА Ефремовым

Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Ефремов стал игроком «Урала», сообщает пресс-служба екатеринбургского клуба на странице в «Твиттере». Ранее «Чемпионат» сообщал, что контракт Ефремова с «Уралом» будет рассчитан на 1,5 года.
«Приветствуем Дмитрия в нашей команде! Желаем хорошей игры, отсутствия травм и трофеев!» — говорится в сообщении пресс-службы «Урала».
Дмитрий Ефремов выступал за московский ЦСКА с декабря 2012 года. Полузащитник дважды становился чемпионом России с московским клубом, выигрывал Кубок страны и трижды становился обладателем Суперкубка России. На счету футболиста 54 матча за основную команду ЦСКА.
«Урал» располагается на девятом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. У подопечных Дмитрия Парфёнова в активе 24 очка в 19 турах чемпионата России. Следующий матч в лиге клуб проведёт с ЦСКА. Встреча состоится 29 февраля на стадионе «ВЭБ Арена».
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