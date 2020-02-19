Аленичев: мы — футболисты с амбициями, постараемся стать чемпионами Кубка Легенд

Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Аленичев поделился ожиданиями от традиционного Кубка Легенд, в котором принимают участие ветераны футбола из России и зарубежных стран. Турнир будет проходить на малой спортивной арене «Лужники» с 21 по 23 февраля.

«От побед никогда не устаёшь, но с каждым годом становится сложнее. Мы не молодеем, сборная Испании, например, привозит всё больше молодых игроков. Мы — футболисты с амбициями, постараемся стать чемпионами в этом году», — передаёт слова Аленичева корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

Сборная России попала в группу А, где соперниками команды станут сборные Испании, Португалии и Турции.

Состав сборной России: Александр Филимонов, Олег Карнаухов, Константин Головской, Дмитрий Хлестов, Андрей Тихонов, Александр Самедов, Константин Зырянов, Андрей Каряка, Дмитрий Аленичев, Виктор Булатов, Егор Титов.