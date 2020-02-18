Опубликованы составы Кубка Легенд — 2020

С 21 по 23 февраля в Москве на малой спортивной арене «Лужники» состоятся матчи «Кубка Легенд». Впервые на турнире выступит сборная Турции.

Сборная России: Александр Филимонов, Олег Карнаухов, Константин Головской, Дмитрий Хлестов, Андрей Тихонов, Александр Самедов, Константин Зырянов, Андрей Каряка, Дмитрий Аленичев, Виктор Булатов, Егор Титов.



Сборная звёзд: Стипе Плетикоса, Марко Матерацци, Ивица Олич, Хавьер Савиола, Вильям Галлас, Кристиан Дзаккардо, Йон Арне Риисе, Йосси Бенаюн, Георгиос Карагунис, Андрей Воронин, Яри Литманен.



Сборная Испании: Фернандо Морьентес, Жоан, Капдевила, Давид Альбельда, Маркос Сенна, Гаиска Мендьета, Сантьяго Эскерро, Висенте Родригес, Альберт Риера, Фернандо Санс, Иван Кампо, Педро Контрерас.



Сборная Португалии: Элдер Поштига, Луиш Боа Морте, Нуну Гомеш, Нуну Ассиш, Педру Мендеш, Симау Саброза, Паулу Мадейра, Паулу Феррейра, Фернанду Мейра, Рикарду Роша, Нену, Паулу Сантуш.



Сборная Нидерландов: Рафаэль ван дер Варт, Арон Винтер, Майкл Молс, Орландо Энгелар, Рюбен Схакен, Мендес да Силва, Мартин Меердинк, Тим де Клер, Хедвигес Мадуро, Сандер Вестерфельд.



Сборная Германии: Кевин Кураньи, Какау, Давид Одонкор, Майк Ханке, Марко Райх, Ларс Унгер, Йорг Хайнрих, Петр Троховски, Дариуш Вош, Патрик Овомойела, Инго Херцш, Хайко Вестерман, Тим Визе.



Сборная Франции: Флоран Синама-Понголь, Стив Марле, Сидней Гову, Ибраим Ба, Себастьян Фрей, Ронан Ле Кром, Фредерик Пикьон, Жан-Пьер Сиприен, Мартин Джету, Камель Мерьем, Микаэль Сиани.



Сборная Турции: Хамит Алтынтоп, Йылдырай Баштюрк, АхметДурсун, Семих Шентюрк, Хасан Кабзе, Тунджай Шанлы, Али Гюнеш, Марко Аурелио, Тайфур Хавутчу, Эмре Ашик, Сердар Кулбилгле.



Группа А: Россия, Испания, Португалия, Турция.

Группа B: Германия, Франция, Нидерланды, сборная звёзд.



Расписание матчей

21 февраля

14:00 Португалия — Испания

15:00 Франция — Германия

16:00 Россия — Турция

17:00 Сборная звёзд — Нидерланды

22 февраля

12:00 Турция — Португалия

13:00 Германия — Нидерланды

14:00 Испания — Турция

15:00 Франция — сборная звёзд

16:00 Россия — Португалия

17:00 Сборная звёзд — Германия

18:00 Испания — Россия

19:00 Нидерланды — Франция (Группа B)

23 февраля

13:00 4А — 4B Матч за 7-е место

14:00 3А — 3B Матч за 5-е место

15:00 2А — 2B Матч за 3-е место

16:00 Финал 1А — 1B

16:45 Церемония закрытия