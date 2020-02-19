Л. Мусаев: подавал мячи Анюкову на «Петровском», а потом оказался с ним на сборах

Полузащитник «Зенита» Леон Мусаев поделился самым ярким футбольным воспоминанием.



«Самое яркое футбольное воспоминание — переход из академии в профессиональный футбол. Мне было 17 лет, я выступал на первенстве Санкт-Петербурга, когда Владислав Николаевич Радимов заметил меня и позвал на сбор с «Зенитом-2». Там сразу стал полноценно тренироваться и выходить на поле в товарищеских матчах, и очень благодарен ему за это.



В детстве старался часто смотреть футбол. Вместе с родителями следил за «Зенитом» и никогда бы не поверил, что окажусь в команде. Это было что-то нереальное для меня. Смотрел игры, старался запоминать какие-то приёмы, учился. Теперь, когда выхожу на «Газпром Арену», иной раз думаю: «Это, вообще, со мной происходит?». Когда был в академии, часто ходил на «Петровский», подавал там мячи. Например, Александру Анюкову. Но самым удивительным было через несколько лет оказаться вместе с ним на сборах», — приводит слова Мусаева официальный сайт «Зенита».