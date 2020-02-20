Аленичев раздавал автографы, Риера демонстрировал технику. Фото с открытия Кубка Легенд
19 февраля в Москве прошло официальное открытие турнира Кубок Легенд и автограф-сессия. В ней приняли участие Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Альберт Риера и Фернанду Мейра.
На групповом этапе сборная легенд России сыграет с дебютантом Кубка Легенд сборной Турции, командой Португалии и Испании.
Турнир пройдёт 21, 22 и 23 февраля на Малой спортивной арене «Лужники».
Лучшие кадры с открытия турнира — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.
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