Аленичев раздавал автографы, Риера демонстрировал технику. Фото с открытия Кубка Легенд

19 февраля в Москве прошло официальное открытие турнира Кубок Легенд и автограф-сессия. В ней приняли участие Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Альберт Риера и Фернанду Мейра.

На групповом этапе сборная легенд России сыграет с дебютантом Кубка Легенд сборной Турции, командой Португалии и Испании.

Турнир пройдёт 21, 22 и 23 февраля на Малой спортивной арене «Лужники».



Лучшие кадры с открытия турнира — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.