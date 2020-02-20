«Аталанта» — «Валенсия»: Черышев забил через две минуты после выхода на поле

В эти минуты в Милане проходит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов. «Аталанта» принимает «Валенсию».

Матч складывается для гостей неудачно. Ещё в первом тайме «Аталанта» забила два мяча. Отличились Ханс Хатебур и Йосип Иличич. После перерыва Ремо Фройлер и Хатебур довели счёт до крупного, но «Валенсии» удалось отыграть один мяч — на 66-й минуте отличился российский форвард Денис Черышев. При этом россиянин вышел на поле на замену лишь за две минуты до этого.

Черышев воспользовался ошибкой защитников «Аталанты», потерявших мяч перед своей штрафной. В итоге россиянин точно пробил от линии штрафной в дальний угол. Видео можно посмотреть в «Телеграме».

Россиянин лишь недавно восстановился после травмы.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию матча «Аталанта» — «Валенсия».