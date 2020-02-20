«Аталанта» — «Валенсия»: Черышев забил через две минуты после выхода на поле

В эти минуты в Милане проходит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов. «Аталанта» принимает «Валенсию».
Матч складывается для гостей неудачно. Ещё в первом тайме «Аталанта» забила два мяча. Отличились Ханс Хатебур и Йосип Иличич. После перерыва Ремо Фройлер и Хатебур довели счёт до крупного, но «Валенсии» удалось отыграть один мяч — на 66-й минуте отличился российский форвард Денис Черышев. При этом россиянин вышел на поле на замену лишь за две минуты до этого.
Черышев воспользовался ошибкой защитников «Аталанты», потерявших мяч перед своей штрафной. В итоге россиянин точно пробил от линии штрафной в дальний угол. Видео можно посмотреть в «Телеграме».
Россиянин лишь недавно восстановился после травмы.
«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию матча «Аталанта» — «Валенсия».
- 20 февраля 2020
-
01:24
-
00:54
-
00:54
-
00:33
-
00:22
-
00:15
- 19 февраля 2020
-
23:59
-
23:55
-
23:52
-
23:40
-
23:32
-
23:09
-
22:43
-
22:34
-
22:16
-
22:08
-
22:05
-
21:51
-
21:45
-
21:41
-
21:40
-
21:40
-
21:29
-
21:21
-
21:15
-
21:05
-
21:00
-
21:00
-
20:45
-
20:33
-
20:31
-
20:23
-
20:18
-
20:03
-
19:49