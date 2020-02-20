Гол Черышева не спас «Валенсию» от крупного поражения в матче с «Аталантой»

«Аталанта» одержала победу в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Валенсией». Встреча, проходившая в Милане, завершилась со счётом 4:1 в пользу номинальных хозяев.
Ещё в первом тайме «Валенсия» пропустила два мяча. В составе хозяев отличились Ханс Хатебур и Йосип Иличич. После перерыва Ремо Фройлер забил третий мяч, а затем Хатебур оформил дубль.
Шанс на спасение «Валенсии» подарил российский форвард Денис Черышев. Россиянин на 66-й минуте отыграл один мяч, при этом он вышел на замену лишь за две минуты до этого. Черышев воспользовался ошибкой защитников «Аталанты», потерявших мяч перед своей штрафной. В итоге россиянин точно пробил от линии штрафной в дальний угол.
«Чемпионат» провёл прямую текстовую трансляцию матча «Аталанта» — «Валенсия».
Ответный матч 1/8 финала команды проведут в Валенсии. Встреча состоится 10 марта.
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