Гол Черышева не спас «Валенсию» от крупного поражения в матче с «Аталантой»

«Аталанта» одержала победу в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Валенсией». Встреча, проходившая в Милане, завершилась со счётом 4:1 в пользу номинальных хозяев.

Ещё в первом тайме «Валенсия» пропустила два мяча. В составе хозяев отличились Ханс Хатебур и Йосип Иличич. После перерыва Ремо Фройлер забил третий мяч, а затем Хатебур оформил дубль.

Шанс на спасение «Валенсии» подарил российский форвард Денис Черышев. Россиянин на 66-й минуте отыграл один мяч, при этом он вышел на замену лишь за две минуты до этого. Черышев воспользовался ошибкой защитников «Аталанты», потерявших мяч перед своей штрафной. В итоге россиянин точно пробил от линии штрафной в дальний угол.

«Чемпионат» провёл прямую текстовую трансляцию матча «Аталанта» — «Валенсия».

Ответный матч 1/8 финала команды проведут в Валенсии. Встреча состоится 10 марта.

Видео гола Черышева можно посмотреть в «Телеграме».