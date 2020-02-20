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Гол Черышева не спас «Валенсию» от крупного поражения в матче с «Аталантой»

Гол Черышева не спас «Валенсию» от крупного поражения в матче с «Аталантой»
Футбол / Лига чемпионов 0

«Аталанта» одержала победу в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Валенсией». Встреча, проходившая в Милане, завершилась со счётом 4:1 в пользу номинальных хозяев.

Ещё в первом тайме «Валенсия» пропустила два мяча. В составе хозяев отличились Ханс Хатебур и Йосип Иличич. После перерыва Ремо Фройлер забил третий мяч, а затем Хатебур оформил дубль.

Шанс на спасение «Валенсии» подарил российский форвард Денис Черышев. Россиянин на 66-й минуте отыграл один мяч, при этом он вышел на замену лишь за две минуты до этого. Черышев воспользовался ошибкой защитников «Аталанты», потерявших мяч перед своей штрафной. В итоге россиянин точно пробил от линии штрафной в дальний угол.

«Чемпионат» провёл прямую текстовую трансляцию матча «Аталанта» — «Валенсия».

Ответный матч 1/8 финала команды проведут в Валенсии. Встреча состоится 10 марта.

Видео гола Черышева можно посмотреть в «Телеграме».

Лига чемпионов. 1/8 финала. 1-й матч
19 февраля 2020, среда. 23:00 МСК
Аталанта
Бергамо, Италия
Окончен
4 : 1
Валенсия
Валенсия, Испания
1:0 Хатебур – 16'   2:0 Иличич – 42'   3:0 Фройлер – 57'   4:0 Хатебур – 62'   4:1 Черышев – 66'
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