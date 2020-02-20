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Месси назвал основных конкурентов «Барселоны» в Лиге чемпионов

Месси назвал основных конкурентов «Барселоны» в Лиге чемпионов
Футбол / Лига чемпионов 0

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси назвал основных конкурентов сине-гранатовых в Лиге чемпионов.

«В Лиге чемпионов очень сложно. «Пари Сен-Жермен» отправился в Дортмунд и проиграл «Боруссии».«Ливерпуль» уступил «Атлетико». Думаю, на сегодняшний день самыми сильными являются «Ливерпуль», «Ювентус», «ПСЖ» и Мадрид, — приводит слова Месси Mundo Deportivo.

Напомним, «Барселона» в 1/8 финала Лиги чемпионов сыграет с «Наполи». Первый матч состоится 25 февраля. Ответная встреча состоится 18 марта. В прошлом сезоне «Барселона» дошла до полуфинала Лиги чемпионов, где уступила «Ливерпулю».

Действующим победителем турнира является «Ливерпуль». В финальном матче турнира в 2019 году мерсисайдский клуб обыграл «Тоттенхэм Хотспур» со счётом 2:0.

В «Барселоне» творится какой-то кошмар. Клуб обвиняют в намеренном очернении Месси
Есть доказательства.
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