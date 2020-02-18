В «Барселоне» творится какой-то кошмар. Клуб обвиняют в намеренном очернении Месси

Новости вокруг «Барселоны» не утихают с начала февраля, и в последние дни клуб снова стал участником громкого скандала. На этот раз испанские СМИ сообщили о том, что сине-гранатовые наняли компанию для защиты имиджа президента клуба и очернения репутации собственных игроков в социальных сетях. Как такое возможно? Давайте разбираться.

Что произошло?

Вчера авторитетное испанское издание Marca сообщило, что футбольный клуб «Барселона» потратил 1 млн евро на проведение кампании в поддержку Хосепа Марии Бартомеу в социальных сетях. Как сообщил источник, её целью было следующее:



— защитить репутацию президента клуба,

— очистить имидж совета директоров,

— нанести ущерб противникам совета директоров, среди которых есть бывшие и нынешние футболисты «Барсы».



Особое внимание вызывает последний пункт кампании. Особенно учитывая тот факт, что её заказчиком выступил сам клуб. В активе организации-исполнителя 100 аккаунтов в Twitter и Facebook, с которых и отправлялись негативные сообщения в адрес игроков.



Так, кибер-буллингу в социальных сетях подвергались бывший тренер Хосеп Гвардиола и легенда клуба Хави. Но самое удивительное в этой истории то, что объектом критики стали действующие футболисты команды — Лионель Месси и Херард Пике. Главной причиной нагнетания обстановки вокруг Месси была задержка подписания его нового контракта, тогда как Пике подвергся критике из-за теннисного Кубка Дэвиса, к организации которого возникли серьёзные претензии. Пике — его новый владелец. Все аккаунты, с которых отправлялись сообщения, оказались фейковыми, а гневные комментарии в соцсетях игроков начали появляться ещё в 2017 году.

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Как отреагировали на обвинения?

Прошло всего пару часов, как «Барселона» на официальном сайте опровергла информацию о заключении контракта с компанией, которая защищала имидж Бартомеу и создавала общественный резонанс вокруг игроков. Каталонцы потребовали принести извинения клубу и опубликовать опровержение данной информации. Иначе следующий разговор состоится только в суде.

Тем временем бывший кандидат в президенты «Барселоны» Агусти Бенедито, узнав, что клуб мог участвовать в подобной кампании, сообщил, что собирается подать в суд на Бартомеу.

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А вот бывший президент «Барселоны» Жоан Лапорта сделал следующее заявление:



«Просто возмутительно, что они используют свои мафиозные методы, чтобы испортить имидж клуба. Вся эта история вновь показала их некомпетентность, и теперь они в панике пытаются всё скрыть. Они обязаны уйти в отставку».

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Есть ли доказательства?

Пока «Барселона» требовала извинений и опровержения, в деле появились некоторые детали. В частности, были опубликованы доказательства, а именно документы о заключении контракта между компанией и «Барселоной», по которому нанятая организация изучала социальные сети игроков с целью получения определённой информации.



Также было опубликовано досье на 36 страниц, где зафиксировано сотрудничество между двумя сторонами. Согласно его данным, компания ответственна за критику Лионеля Месси и других членов клуба, в том числе и бывших. На страницах досье упомянуты аккаунты в социальных сетях, которые следовало атаковать. Как сообщают испанские СМИ, руководителем компании является правая рука Бартомеу, и после утечки информации «Барселона» решила расторгнуть с ней контракт.

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А что же сказал сам Бартомеу?

Бартомеу подтвердил заказ услуг мониторинга социальных сетей, но опроверг обвинения в организации кибер-буллинга.

«Барселона» никогда не нанимала никакой компании, чтобы очернять кого-либо. Ни игрока, ни бывшего футболиста, ни любого политического или руководящего лица, президента или бывшего президента. Это ложь. Мы будем защищать себя там, где это необходимо. Клуб будет делать это всеми возможными средствами перед теми, кто обвиняет нас в совершении подобных действий», — сказал Бартомеу.



Впрочем, факт сотрудничества с организацией президент подтвердил: «Да, это правда, что в конце 2017 года «Барселона» заказала услуги мониторинга в социальных сетях. Подавляющее большинство организаций и корпораций работает в этом направлении. Разобравшись в ситуации с фирмой, я лично дал инструкции расторгнуть с ней контракт».



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