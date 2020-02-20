Роналду: Мбаппе — это будущее и настоящее футбола

Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду поделился мнением о форварде «Пари Сен-Жермен» Килиане Мбаппе.

«Мбаппе — это будущее и настоящее. Он фантастический игрок, очень быстрый. Килиан — будущее футбола», — приводит слова Роналду AS.

Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2017 года. Ранее он защищал цвета «Монако». На клубном уровне 21-летний игрок завоевал шесть трофеев, включая три титула чемпиона Лиги 1. Вместе со сборной Франции нападающий стал чемпионом мира в 2018 году.

В нынешней кампании Килиан забил 24 мяча и отдал 16 результативных передач в 29 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах. Контракт футболиста с парижанами рассчитан до 30 июня 2022 года.

Турнирная таблица чемпионата Франции сезона-2019/2020