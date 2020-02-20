Санчо перейдёт в «Манчестер Юнайтед» в случае попадания клуба в Лигу чемпионов

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо может продолжить карьеру в чемпионате Англии, сообщает Sky Sports.
Как утверждает источник, «Манчестер Юнайтед» уверен в приобретении молодого английского вингера, но в клубе понимают, что для этого им нужно квалифицироваться в Лигу чемпионов на следующий сезон. Стоит отметить, что именно по причине непопадания «МЮ» в престижный еврокубок Санчо отказался от перехода в клуб прошлым летом. Ранее манкунианцы выразили готовность обновить свой трансферный рекорд и выложить за игрока € 140 млн.
Также «Ливерпуль» выразил желание подписать Санчо, но в клубе не готовы тратить такую сумму на футболиста.
В текущем сезоне Джейдон Санчо принял участие в 20 матчах чемпионата Германии. Английский полузащитник забил 13 голов и сделал 13 результативных передач.
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