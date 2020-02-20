Защитник «Сочи» Юрганов перешёл в «Тамбов» на правах аренды

«Тамбов» подтвердил переход защитника «Сочи» Игоря Юрганова на правах аренды до конца сезона-2019/2020, сообщается на официальном сайте клуба.
В первом своём полноценном сезоне в Футбольной национальной лиге Юрганов сыграл 34 матча, забил 5 голов и неоднократно номинировался на звание лучшего защитника месяца.
Защитник впервые вышел в матче Российской Премьер-Лиги в июле 2019 года, выйдя на замену в матче «Сочи» с «Зенитом» (0:2). В текущем сезоне Юрганов принял участие в 9 матчах чемпионата России и не отметился результативными действиями.
«Тамбов» располагается на 11-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Подопечные Сергея Первушина набрали 21 очко в 19 турах. Следующий матч в лиге клуб проведёт дома с «Рубином». Встреча состоится 1 марта.
- 20 февраля 2020
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