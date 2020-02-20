Владельцу «ПСЖ» предъявили обвинения по делу о продаже прав на трансляцию чемпионатов мира

Генеральная прокуратура Швейцарии на своём сайте объявила, что владельцу «Пари Сен-Жермен» и спортивных каналов BeIN Sports Нассеру Аль-Хелаифи предъявлено обвинение по делу о продаже прав на трансляцию чемпионатов мира и Кубков конфедераций.

Обвинение также предъявлено бывшему генеральному секретарю ФИФА Жерому Вальке. Экс-управленца подозревают в получении взяток и фальсификации документов.

Генеральная прокуратура Швейцарии полагает, что в период с 2013 по 2015 год Вальке использовал своё положение в ФИФА, чтобы права на трансляцию международных турниров в Италии и Греции достались определённым компаниям. Речь идёт о чемпионатах мира и Кубках конфедераций с 2018 по 2030 год. Взамен бывший управленец получил три платежа на общую сумму € 1,25 млн.

По мнению обвинителей, Аль-Хелаифи передал Вальке виллу на Сардинии в качестве вознаграждения за телеправа.