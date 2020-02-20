«Шахтёр» — «Бенфика»: прямая трансляция матча 1/16 финала ЛЕ начнётся в 20:55
Сегодня, 20 февраля, на стадионе «Металлист» в Харькове состоится первый матч 1/16 финала Лиги Европы между донецким «Шахтёром» и «Бенфикой». Начало — в 20:55 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.
Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.
Прямая видеотрансляция матча «Шахтёр» — «Бенфика» на «Чемпионате»
Обслужит встречу английская бригада арбитров во главе с Бобби Мадденом. Ему будут ассистировать судьи на линиях Дуглас Росс и Дэвид Рум. Резервный судья — Дональд Робертсон.
Ответная встреча «Бенфика» — «Шахтёр» состоится 11 марта в Лиссабоне на стадионе «Да Луш».
«Шахтёр» — «Бенфика»: прогноз Егора Титова на игру 1/16 финала Лиги Европы
Читайте также
- 20 февраля 2020
-
18:16
-
18:05
-
18:01
-
17:49
-
17:31
-
17:31
-
17:23
-
17:00
-
17:00
-
16:52
-
16:39
-
16:20
-
16:18
-
16:11
-
15:46
-
15:25
-
15:22
-
15:04
-
14:58
-
14:52
-
14:32
-
14:13
-
13:50
-
13:44
-
13:31
-
13:24
-
13:11
-
12:58
-
12:40
-
12:33
-
12:15
-
12:02
-
11:55
-
11:22
-
11:22
Партнерский контент