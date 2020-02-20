«Шахтёр» — «Бенфика»: прямая трансляция матча 1/16 финала ЛЕ начнётся в 20:55

Сегодня, 20 февраля, на стадионе «Металлист» в Харькове состоится первый матч 1/16 финала Лиги Европы между донецким «Шахтёром» и «Бенфикой». Начало — в 20:55 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.



Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.



Прямая видеотрансляция матча «Шахтёр» — «Бенфика» на «Чемпионате»



Обслужит встречу английская бригада арбитров во главе с Бобби Мадденом. Ему будут ассистировать судьи на линиях Дуглас Росс и Дэвид Рум. Резервный судья — Дональд Робертсон.



Ответная встреча «Бенфика» — «Шахтёр» состоится 11 марта в Лиссабоне на стадионе «Да Луш».

«Шахтёр» — «Бенфика»: прогноз Егора Титова на игру 1/16 финала Лиги Европы