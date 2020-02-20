Дм. Черышев: после гола Дениса «Аталанте» засияла надежда и появился свет в конце тоннеля

Бывший главный тренер «Нижнего Новгорода» Дмитрий Черышев прокомментировал гол своего сына Дениса в ворота «Аталанты» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:4).
«Двоякое впечатление от матча. Первое – «Валенсия» создала много моментов, многие из которых не реализовала. Второе – очень открыто сыграли в обороне, из-за чего пропустили много голов. Это были главные ошибки, которые команда допустила в этом матче. Также у «Валенсии» не играли Эсекьель Гарай и Габриэл Паулиста, их очень не хватало в обороне.
«Аталанта» полностью владела преимуществом в первом тайме. Единственный момент, который создала «Валенсия», был с участием Гедеша, когда он вместо паса на партнёра пробил мимо ворот. Если говорить об итальянском клубе, они просто реализовывали свои моменты.
Когда счёт был 4:0, все ребята, может быть, и опустили руки, но, когда Денис забил гол, засияла какая-то надежда, появился свет в конце тоннеля. Шанс на камбэк есть, и «Валенсия» приложит все усилия для того, чтобы обыграть «Аталанту», но это будет очень сложно», — сказал Черышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
- 20 февраля 2020
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