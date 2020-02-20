Черышева назвали самым недооцененным игроком мира. Реакция на гол русского джокера

В Испании болельщики требуют, чтобы Дениса чаще выпускали в стартовом составе «Валенсии».

Пока российские команды готовятся к весенней части РПЛ, единственным представителем России в еврокубках остаётся Денис Черышев. Вчера он подарил «Валенсии» призрачную надежду на выход в четвертьфинал Лиги чемпионов. Именно Денис, недавно восстановившейся от травмы подколенного сухожилия, забил «Аталанте» в первой игре 1/8 финала ЛЧ, немного размочив разгромный счёт матча – 4:1.

«Валенсию» уничтожали в Италии. Черышев спас от полного позора Денису потребовалось всего две минуты на то, чтобы забить гол.

Сам Денис после матча заявил, что шансы на проход в четвертьфинал турнира у «Валенсии» ещё остаются: «Аталанта» часто угрожала нашим воротам, забила много голов — этого нельзя было допускать. Мы тоже могли забить неоднократно, но не реализовывали свои моменты. Борьба не закончилась, и ещё будет шанс на реванш. Нельзя столько пропускать — вот о чём нужно думать, над чем нужно работать. Ещё ничего не решено. В родных стенах мы выйдем биться как львы», — сказал Черышев в эфире Movistar+.

Гол Черышева (как и другие яркие моменты российского и европейского футбола) вы можете посмотреть в телеграм-канале «Чемпионата».

А вот как на гол русского джокера отреагировали в Испании.

Реакция СМИ

«Гол, забитый Черышевым, дарит «Валенсии» минимальную надежду на проход дальше» — пишет Mundo Deportivo. А вот, как они описывают его гол:



«Макси Гомес великолепно прессинговал (в моменте с голом), и заставил игрока «Аталанты» отдать мяч русскому, который из-за пределов штрафной поцеловал сетку ворот хозяев».

Реакция соцсетей

После гола Черышева испанские болельщики жалели, что Денис не вышел на поле с первых минут матча:

«Валенсия, вы хотите побеждать? Тогда выпускайте Черышева с первой минуты!»

И потребовали включать Дениса в стартовый состав команды в будущем:

А некоторые даже назвали его одним из лучших мастеров дальних ударов в мире:

При этом Гонсало Гуэдеша – конкурента Черышева по позиции, фанаты «Валенсии» нещадно ругали. Вот один из характерных постов: «Черышев сделал больше, чем Гуэдеш за всю свою грёбанную жизнь»:

А кто-то назвал Дениса самым недооценённым футболистов в мире, добавив что острота в атаке «Валенсии» началась только после выхода на поле российского легионера:

Другой болельщик сравнил его с Гаретом Бэйлом. И сравнение было в пользу россиянина:

Для кого-то гол Черышева стал сюрпризом: «Я думал, что он закончил играть ещё после чемпионата мира»:

Его гол в ворота «Аталанты» действительно заставил вспомнить игру России на мировом первенстве:

Но претензии к Денису у болельщиков «Валенсии» тоже остались – он мог забить больше:

Теперь шанс сделать это будет в ответном матче. Вторая игра на «Месталье» пройдёт десятого марта.