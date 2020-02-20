Черышева назвали самым недооцененным игроком мира. Реакция на гол русского джокера

Пока российские команды готовятся к весенней части РПЛ, единственным представителем России в еврокубках остаётся Денис Черышев. Вчера он подарил «Валенсии» призрачную надежду на выход в четвертьфинал Лиги чемпионов. Именно Денис, недавно восстановившейся от травмы подколенного сухожилия, забил «Аталанте» в первой игре 1/8 финала ЛЧ, немного размочив разгромный счёт матча – 4:1.
Сам Денис после матча заявил, что шансы на проход в четвертьфинал турнира у «Валенсии» ещё остаются: «Аталанта» часто угрожала нашим воротам, забила много голов — этого нельзя было допускать. Мы тоже могли забить неоднократно, но не реализовывали свои моменты. Борьба не закончилась, и ещё будет шанс на реванш. Нельзя столько пропускать — вот о чём нужно думать, над чем нужно работать. Ещё ничего не решено. В родных стенах мы выйдем биться как львы», — сказал Черышев в эфире Movistar+.
Гол Черышева (как и другие яркие моменты российского и европейского футбола) вы можете посмотреть в телеграм-канале «Чемпионата».
А вот как на гол русского джокера отреагировали в Испании.
Реакция СМИ
«Гол, забитый Черышевым, дарит «Валенсии» минимальную надежду на проход дальше» — пишет Mundo Deportivo. А вот, как они описывают его гол:
«Макси Гомес великолепно прессинговал (в моменте с голом), и заставил игрока «Аталанты» отдать мяч русскому, который из-за пределов штрафной поцеловал сетку ворот хозяев».
Реакция соцсетей
После гола Черышева испанские болельщики жалели, что Денис не вышел на поле с первых минут матча:
«Валенсия, вы хотите побеждать? Тогда выпускайте Черышева с первой минуты!»
И потребовали включать Дениса в стартовый состав команды в будущем:
А некоторые даже назвали его одним из лучших мастеров дальних ударов в мире:
При этом Гонсало Гуэдеша – конкурента Черышева по позиции, фанаты «Валенсии» нещадно ругали. Вот один из характерных постов: «Черышев сделал больше, чем Гуэдеш за всю свою грёбанную жизнь»:
А кто-то назвал Дениса самым недооценённым футболистов в мире, добавив что острота в атаке «Валенсии» началась только после выхода на поле российского легионера:
Другой болельщик сравнил его с Гаретом Бэйлом. И сравнение было в пользу россиянина:
Для кого-то гол Черышева стал сюрпризом: «Я думал, что он закончил играть ещё после чемпионата мира»:
Его гол в ворота «Аталанты» действительно заставил вспомнить игру России на мировом первенстве:
Но претензии к Денису у болельщиков «Валенсии» тоже остались – он мог забить больше:
Теперь шанс сделать это будет в ответном матче. Вторая игра на «Месталье» пройдёт десятого марта.
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