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Рондон: я был близок к переходу в «Манчестер Юнайтед»

Рондон: я был близок к переходу в «Манчестер Юнайтед»
Футбол / Англия 0

Нападающий «Далянь Ифан» Хосе Саломон Рондон рассказал о несостоявшемся переходе в «Манчестер Юнайтед» в зимнее трансферное окно.

«От меня в этой ситуации ничего не зависело. Когда тебя связывают с «Манчестер Юнайтед», это значит многое, потому что это клуб с невероятной историей, и их интерес показал, что, по их мнению, я здорово выступал в Премьер-лиге. Они начали переговоры с моим агентом, и я просто сидел с телефоном и ждал решения. Но потом я увидел новость о трансфере Игало. Дело так и не дошло до предложения или чего-то вроде этого, но я думаю, что был действительно близок к переходу.

Разозлился ли я из-за срыва перехода? Нет, это футбол. Это их решение, и, видимо, они посчитали, что Игало будет лучшим вариантом. Мы встречались на поле, и я рад за него», — приводит слова Рондона The Athletic.

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