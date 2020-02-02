«Челси» отказался арендовать Рондона в последний день трансферного окна

Лондонский «Челси» в последний день зимнего трансферного окна имел возможность арендовать венесуэльского нападающего «Далянь Ифан» Саломона Рондона, но отказался от сделки, утверждает The Telegraph.
По данным источника, тренерский штаб лондонского клуба засомневался в способностях футболиста усилить команду.
Рондон перешёл в «Далянь Ифан» летом 2019 из «Вест Бромвича». Сумма трансфера составила € 18,27 млн. В минувшем сезоне 30-летний форвард принял участие в 11 матчах чемпионата Китая, в которых стал автором пяти забитых мячей, а также отдал три результативные передачи.
«Челси», набрав 41 очко в 25 матчах, занимает четвёртое место в турнирной таблице английского национального чемпионата. Следующий матч лондонцы проведут 17 февраля на своём поле с «Манчестер Юнайтед».
- 2 февраля 2020
-
23:30
-
23:17
-
23:07
-
22:50
-
22:44
-
22:31
-
22:21
-
22:00
-
21:58
-
21:53
-
21:36
-
21:32
-
21:25
-
21:03
-
21:02
-
20:54
-
20:48
-
20:44
-
20:33
-
20:24
-
20:07
-
20:00
-
19:53
-
19:53
-
19:39
-
19:35
-
19:21
-
19:15
-
19:09
-
19:02
-
18:56
-
18:51
-
18:51
-
18:23
-
18:12