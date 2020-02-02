«Челси» отказался арендовать Рондона в последний день трансферного окна

Лондонский «Челси» в последний день зимнего трансферного окна имел возможность арендовать венесуэльского нападающего «Далянь Ифан» Саломона Рондона, но отказался от сделки, утверждает The Telegraph.

По данным источника, тренерский штаб лондонского клуба засомневался в способностях футболиста усилить команду.

Рондон перешёл в «Далянь Ифан» летом 2019 из «Вест Бромвича». Сумма трансфера составила € 18,27 млн. В минувшем сезоне 30-летний форвард принял участие в 11 матчах чемпионата Китая, в которых стал автором пяти забитых мячей, а также отдал три результативные передачи.

«Челси», набрав 41 очко в 25 матчах, занимает четвёртое место в турнирной таблице английского национального чемпионата. Следующий матч лондонцы проведут 17 февраля на своём поле с «Манчестер Юнайтед».