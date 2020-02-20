Приставы взыскали с «Ростова» 154 млн рублей

Судебные приставы взыскали с футбольного клуба «Ростов» 154 млн рублей, сообщает DonNews.
Средства будут возвращены компании «Агроком». В 2016 году «Ростов» и «Донской табак» заключили договор займа на 64 млн рублей. Данную сумму клуб должен был вернуть в том же году. Спустя некоторое время табачная компания уступила долг «Агрокому», который подал в суд на клуб с исковым заявлением на 134 млн рублей. 64 млн составляет основной долг, 17 млн — сумма за пользование займом, 53 млн — неустойка за несвоевременное погашение.
«Агроком» подал иск в Арбитражный суд, но компании отказали. Компания обжаловала решение суда, параллельно предложив «Ростову» заключить мировое соглашение с выплатой 64 млн рублей, но руководство клуба ответило отказом на предложение.
В итоге 15-й Арбитражный апелляционный суд отменил решение арбитражного суда Ростовской области и постановил взыскать с клуба 154 млн рублей.
- 20 февраля 2020
-
19:43
-
19:36
-
19:25
-
19:12
-
19:00
-
19:00
-
18:56
-
18:51
-
18:39
-
18:30
-
18:16
-
18:05
-
18:01
-
17:49
-
17:31
-
17:31
-
17:23
-
17:00
-
17:00
-
16:52
-
16:39
-
16:20
-
16:18
-
16:11
-
15:46
-
15:25
-
15:22
-
15:04
-
14:58
-
14:52
-
14:32
-
14:13
-
13:50
-
13:44
-
13:31