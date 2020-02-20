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Приставы взыскали с «Ростова» 154 млн рублей

Приставы взыскали с «Ростова» 154 млн рублей
Футбол / РПЛ 0

Судебные приставы взыскали с футбольного клуба «Ростов» 154 млн рублей, сообщает DonNews.

Средства будут возвращены компании «Агроком». В 2016 году «Ростов» и «Донской табак» заключили договор займа на 64 млн рублей. Данную сумму клуб должен был вернуть в том же году. Спустя некоторое время табачная компания уступила долг «Агрокому», который подал в суд на клуб с исковым заявлением на 134 млн рублей. 64 млн составляет основной долг, 17 млн — сумма за пользование займом, 53 млн — неустойка за несвоевременное погашение.

«Агроком» подал иск в Арбитражный суд, но компании отказали. Компания обжаловала решение суда, параллельно предложив «Ростову» заключить мировое соглашение с выплатой 64 млн рублей, но руководство клуба ответило отказом на предложение.

В итоге 15-й Арбитражный апелляционный суд отменил решение арбитражного суда Ростовской области и постановил взыскать с клуба 154 млн рублей.

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