«Шахтёр» — «Бенфика»: Злобин — в запасе гостей

Стали известны стартовые составы донецкого «Шахтёра» и лиссабонской «Бенфики» на первый матч 1/16 финала Лиги Европы. Встреча состоится сегодня, 20 февраля, на стадионе «Металлист» в Харькове. Начало — в 20:55 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.



«Шахтёр»: Пятов, Болбат, Кривцов, Матвиенко, Исмаили, Патрик, Степаненко, Коваленко, Марлос, Тайсон, Мораес.



Запасные: Шевченко, Бондарь, Маркос Антонио, Тете, Коноплянка, Майкон, Сикан.



«Бенфика»: Влаходимос, Т. Тавареш, Диаш, Феррейра, Гримальдо, Флорентину, Таарабт, Серви, Пицци, Шикинью, Сеферович.



Запасные: Злобин, Н. Тавареш, Р. Силва, Самарис, Винисиус, Жоау Фелипе.

Обслужит встречу шотландская бригада арбитров во главе с Бобби Мадденом. Ему будут помогать Дуглас Росс и Дэвид Рум. Резервный судья — Дональд Робертсон.