«Шахтёр» — «Бенфика»: Злобин — в запасе гостей

Стали известны стартовые составы донецкого «Шахтёра» и лиссабонской «Бенфики» на первый матч 1/16 финала Лиги Европы. Встреча состоится сегодня, 20 февраля, на стадионе «Металлист» в Харькове. Начало — в 20:55 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.
«Шахтёр»: Пятов, Болбат, Кривцов, Матвиенко, Исмаили, Патрик, Степаненко, Коваленко, Марлос, Тайсон, Мораес.
Запасные: Шевченко, Бондарь, Маркос Антонио, Тете, Коноплянка, Майкон, Сикан.
«Бенфика»: Влаходимос, Т. Тавареш, Диаш, Феррейра, Гримальдо, Флорентину, Таарабт, Серви, Пицци, Шикинью, Сеферович.
Запасные: Злобин, Н. Тавареш, Р. Силва, Самарис, Винисиус, Жоау Фелипе.
Обслужит встречу шотландская бригада арбитров во главе с Бобби Мадденом. Ему будут помогать Дуглас Росс и Дэвид Рум. Резервный судья — Дональд Робертсон.
- 20 февраля 2020
-
21:09
-
20:57
-
20:50
-
20:50
-
20:34
-
20:33
-
20:17
-
20:15
-
20:00
-
19:55
-
19:53
-
19:43
-
19:36
-
19:25
-
19:12
-
19:00
-
19:00
-
18:56
-
18:51
-
18:39
-
18:30
-
18:16
-
18:05
-
18:01
-
17:49
-
17:31
-
17:31
-
17:23
-
17:00
-
17:00
-
16:52
-
16:39
-
16:20
-
16:18
-
16:11