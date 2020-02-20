Сын Черчесова перешёл в подмосковный «Олимп». В клубе работает Габулов

Подмосковный «Олимп», выступающий в ПФЛ, на своём сайте объявил о переходе вратаря Станислава Черчесова-младшего.
25-летний футболист присоединился к клубу на правах свободного агента. За свою новую команду он будет выступать под номером 43.
Фото: Официальный сайт ФК «Олимп»
«Знал ли что-нибудь об «Олимпе» до прихода в клуб? Знал, что такая команда существует, но специально не следил за её выступлением. Наконец-то я приступил к тренировкам! За зимний перерыв очень сильно соскучился по мячу и игре в воротах. Уже могу сделать вывод, что атмосфера в команде очень хорошая. Ребята отлично приняли, так что уверен: никаких проблем с адаптацией в коллективе у меня не будет. Как и у всех остальных, моя задача – это выходить на каждый матч с целью выиграть его, а в конце сезона заглянуть в турнирную таблицу, чтобы увидеть результат!» — сказал Черчесов.
Станислав является сыном главного тренера сборной России Станислава Черчесова. При этом в «Олимпе» работает экс-вратарь Владимир Габулов, которого специалист вызывал в национальную команду.
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