Сын Черчесова перешёл в подмосковный «Олимп». В клубе работает Габулов

Подмосковный «Олимп», выступающий в ПФЛ, на своём сайте объявил о переходе вратаря Станислава Черчесова-младшего.



25-летний футболист присоединился к клубу на правах свободного агента. За свою новую команду он будет выступать под номером 43.

Фото: Официальный сайт ФК «Олимп»

«Знал ли что-нибудь об «Олимпе» до прихода в клуб? Знал, что такая команда существует, но специально не следил за её выступлением. Наконец-то я приступил к тренировкам! За зимний перерыв очень сильно соскучился по мячу и игре в воротах. Уже могу сделать вывод, что атмосфера в команде очень хорошая. Ребята отлично приняли, так что уверен: никаких проблем с адаптацией в коллективе у меня не будет. Как и у всех остальных, моя задача – это выходить на каждый матч с целью выиграть его, а в конце сезона заглянуть в турнирную таблицу, чтобы увидеть результат!» — сказал Черчесов.



Станислав является сыном главного тренера сборной России Станислава Черчесова. При этом в «Олимпе» работает экс-вратарь Владимир Габулов, которого специалист вызывал в национальную команду.