Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Сын Черчесова перешёл в подмосковный «Олимп». В клубе работает Габулов

Сын Черчесова перешёл в подмосковный «Олимп». В клубе работает Габулов
Футбол / ПФЛ - Второй дивизион 0

Подмосковный «Олимп», выступающий в ПФЛ, на своём сайте объявил о переходе вратаря Станислава Черчесова-младшего.

25-летний футболист присоединился к клубу на правах свободного агента. За свою новую команду он будет выступать под номером 43.

Фото: Официальный сайт ФК «Олимп»

«Знал ли что-нибудь об «Олимпе» до прихода в клуб? Знал, что такая команда существует, но специально не следил за её выступлением. Наконец-то я приступил к тренировкам! За зимний перерыв очень сильно соскучился по мячу и игре в воротах. Уже могу сделать вывод, что атмосфера в команде очень хорошая. Ребята отлично приняли, так что уверен: никаких проблем с адаптацией в коллективе у меня не будет. Как и у всех остальных, моя задача – это выходить на каждый матч с целью выиграть его, а в конце сезона заглянуть в турнирную таблицу, чтобы увидеть результат!» — сказал Черчесов.

Станислав является сыном главного тренера сборной России Станислава Черчесова. При этом в «Олимпе» работает экс-вратарь Владимир Габулов, которого специалист вызывал в национальную команду.

Габулов возглавил совет директоров подмосковного «Олимпа»
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020