«Брюгге» — «Манчестер Юнайтед»: составы команд на матч Лиги Европы

«Брюгге» и «Манчестер Юнайтед» объявили стартовые составы на первый матч 1/16 финала Лиги Европы, который пройдёт сегодня, 20 февраля, на стадионе «Ян Брейдель» в Брюгге (Бельгия). Стартовый свисток прозвучит в 20:55 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



«Брюгге»: Миньоле, Баланта, Коссуну, Дели, Мехеле, Мата, Де Кейпер, Ванакен, Ритс, Деннис, Тау.



«Манчестер Юнайтед»: Ромеро, Далот, Линделёф, Магуайр, Шоу, Лингард, Перейра, Матич, Мата, Уильямс, Марсьяль.



Обслужит встречу бригада арбитров из Беларуси во главе с Алексеем Кульбаковым, помогать ему будут ассистенты Дмитрий Жук и Олег Маслянко. Резервный рефери — Денис Щербаков.



Турнирная сетка Лиги Европы сезона-2019/2020



Расписание матчей плей-офф Лиги Европы сезона-2019/2020

«Брюгге» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз: бельгийцы окажут Сульшеру тёплый приём В последний раз на своём поле чёрно-синие проиграли самому мадридскому «Реалу».