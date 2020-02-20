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«Брюгге» — «Манчестер Юнайтед»: составы команд на матч Лиги Европы

«Брюгге» — «Манчестер Юнайтед»: составы команд на матч Лиги Европы
Футбол / Лига Европы 0

«Брюгге» и «Манчестер Юнайтед» объявили стартовые составы на первый матч 1/16 финала Лиги Европы, который пройдёт сегодня, 20 февраля, на стадионе «Ян Брейдель» в Брюгге (Бельгия). Стартовый свисток прозвучит в 20:55 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Брюгге»: Миньоле, Баланта, Коссуну, Дели, Мехеле, Мата, Де Кейпер, Ванакен, Ритс, Деннис, Тау.

«Манчестер Юнайтед»: Ромеро, Далот, Линделёф, Магуайр, Шоу, Лингард, Перейра, Матич, Мата, Уильямс, Марсьяль.

Обслужит встречу бригада арбитров из Беларуси во главе с Алексеем Кульбаковым, помогать ему будут ассистенты Дмитрий Жук и Олег Маслянко. Резервный рефери — Денис Щербаков.

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