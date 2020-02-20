«Брюгге» — «Манчестер Юнайтед»: составы команд на матч Лиги Европы

«Брюгге» и «Манчестер Юнайтед» объявили стартовые составы на первый матч 1/16 финала Лиги Европы, который пройдёт сегодня, 20 февраля, на стадионе «Ян Брейдель» в Брюгге (Бельгия). Стартовый свисток прозвучит в 20:55 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Брюгге»: Миньоле, Баланта, Коссуну, Дели, Мехеле, Мата, Де Кейпер, Ванакен, Ритс, Деннис, Тау.
«Манчестер Юнайтед»: Ромеро, Далот, Линделёф, Магуайр, Шоу, Лингард, Перейра, Матич, Мата, Уильямс, Марсьяль.
Обслужит встречу бригада арбитров из Беларуси во главе с Алексеем Кульбаковым, помогать ему будут ассистенты Дмитрий Жук и Олег Маслянко. Резервный рефери — Денис Щербаков.
Турнирная сетка Лиги Европы сезона-2019/2020
Расписание матчей плей-офф Лиги Европы сезона-2019/2020
- 20 февраля 2020
-
21:09
-
20:57
-
20:50
-
20:50
-
20:34
-
20:33
-
20:17
-
20:15
-
20:00
-
19:55
-
19:53
-
19:43
-
19:36
-
19:25
-
19:12
-
19:00
-
19:00
-
18:56
-
18:51
-
18:39
-
18:30
-
18:16
-
18:05
-
18:01
-
17:49
-
17:31
-
17:31
-
17:23
-
17:00
-
17:00
-
16:52
-
16:39
-
16:20
-
16:18
-
16:11