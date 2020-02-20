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«Байер» — «Порту»: Зе Луиш начнёт матч на скамейке запасных

«Байер» — «Порту»: Зе Луиш начнёт матч на скамейке запасных
Футбол / Лига Европы 0

«Байер» и «Порту» огласили составы на первый матч 1/16 финала Лиги Европы, который пройдёт сегодня, 20 февраля, на стадионе «Бай-Арена» в Леверкузене (Германия). Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

Нападающий гостей Зе Луиш, известный в России по выступлениям за «Спартак», остался на скамейке запасных.

Состав «Байера»: Градецки, Л. Бендер, Тапсоба, С. Бендер, Синкгравен, Демирбай, Амири, Арангис, Хаверц, Аларио, Фолланд.

Состав «Порту»: Марчесин, Маркано, Алекс Теллес, Вилсон Манафа, Мбемба, Диас, Урибе, Сержиу Оливейра, Корона, Марега, Тикиньо Соарес.

Обслужит встречу бригада арбитров из Словении во главе с Славко Винчичем. Помогать ему будут ассистенты Томаж Кланчник и Андраж Ковачич. Резервный рефери — Раде Обренович.

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«Байер» — «Порту». Прогноз: Зе Луиш и Фолланд обеспечат веселье в Леверкузене
Ждём яркий матч, голы в обе стороны и большое количество угловых.
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