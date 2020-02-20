«Байер» — «Порту»: Зе Луиш начнёт матч на скамейке запасных

«Байер» и «Порту» огласили составы на первый матч 1/16 финала Лиги Европы, который пройдёт сегодня, 20 февраля, на стадионе «Бай-Арена» в Леверкузене (Германия). Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.
Нападающий гостей Зе Луиш, известный в России по выступлениям за «Спартак», остался на скамейке запасных.
Состав «Байера»: Градецки, Л. Бендер, Тапсоба, С. Бендер, Синкгравен, Демирбай, Амири, Арангис, Хаверц, Аларио, Фолланд.
Состав «Порту»: Марчесин, Маркано, Алекс Теллес, Вилсон Манафа, Мбемба, Диас, Урибе, Сержиу Оливейра, Корона, Марега, Тикиньо Соарес.
Обслужит встречу бригада арбитров из Словении во главе с Славко Винчичем. Помогать ему будут ассистенты Томаж Кланчник и Андраж Ковачич. Резервный рефери — Раде Обренович.
Турнирная сетка Лиги Европы сезона-2019/2020
Расписание матчей плей-офф Лиги Европы сезона-2019/2020
- 20 февраля 2020
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22:03
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21:35
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21:24
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21:09
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20:34
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20:33
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20:17
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20:15
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20:00
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19:55
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19:53
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19:43
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19:36
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19:25
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19:12
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19:00
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18:56
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18:51
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18:39
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18:30
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18:16
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18:05
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18:01
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17:49
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17:31
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17:31
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17:23
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