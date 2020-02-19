«Байер» — «Порту». Прогноз: Зе Луиш и Фолланд обеспечат веселье в Леверкузене

В первом матче 1/16 финала Лиги Европы «Байер» примет «Порту» 20 февраля. Начало встречи — в 23:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Байера» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.03. Успех «Порту» оценён букмекерами коэффициентом 3.88.

Коэффициенты букмекеров на матч «Байер» — «Порту»

Букмекеры не уверены, что матч Лиги Европы «Байер» — «Порту» 20 февраля получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.90, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.00. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.64.

Анализ и прогноз матча «Байер» — «Порту» (20.02.2020)

Две мощные и именитые команды, которые регулярно выступают в Лиге чемпионов. Собственно, «Байер» вполне мог бы претендовать на место в плей-офф самого престижного клубного турнира Европы, но с жеребьёвкой откровенно не повезло. Подвинуть «Ювентус» и «Атлетико» не вышло, а вот третье место в квартете никуда не делось.



«Порту» не смог пройти квалификационный раунд Лиги чемпионов, уступив «Краснодару» на своём поле (2:3) после победы в России (1:0). Начало групповой стадии Лиги Европы получилось непростым, однако два заключительных тура «драконы» прошли без очковых потерь и финишировали первыми.



В чемпионате Португалии у подопечных Сержиу Консейсау дела в последнее время идут замечательно. Одержаны четыре победы подряд, одна из которых — над лидирующей «Бенфикой» (3:2 в напряжённой концовке). Благодаря солидной серии удалось сократить отставание от лиссабонцев до одного очка.



У «Байера» в национальном первенстве всё тоже вполне терпимо. В первой половине сезона результаты были посредственные, зато в шести последних встречах добыты пять побед. Четыре соперника из пяти находятся в нижней части таблицы, однако среди прочих пострадала и дортмундская «Боруссия» (4:3).



Единственное поражение на указанном отрезке «аспириновые» потерпели от крепкого «Хоффенхайма» в гостях (1:2). Тут надо добавить, что непосредственно по качеству футбола они смотрелись даже лучше. Подвела слабая реализация моментов и великолепная игра вратаря соперников.



Словом, обе команды сейчас в порядке. И те и другие не любят отсиживаться в обороне и предпочитают искать счастье у чужих ворот, так что проблемы с голами вряд ли возникнут.



«Байер» будет владеть мячом и щедро орошать штрафную португальцев прострелами, подачами и угловыми. А «Порту» постарается качественно действовать вторым номером. В недавнем поединке с «Бенфикой» получилось здорово.

Мы бы выбирали между «обе забьют + тотал больше 2.5 мяча» за 2.15, а также ставкой на гол в первые 27 минут за 1.94. Помимо этого стоит рассмотреть вариант с победой хозяев по угловым с форой (-2) за 2.33. На своём поле немецкий клуб особенно агрессивен, он стремится высоко прессинговать и часто задействует фланги. Корнеров должно быть достаточно.

Прогноз и ставки на матч «Байер» — «Порту»

Две яркие и смелые команды, которые в последнее время набрали хороший ход и выправили положение в национальных чемпионатах. «Байер» и «Порту» гораздо чаще играют верх, даже статус стадии плей-офф вряд ли на это повлияет. Немцы захватят территориальное преимущество, а гости сыграют вторым номером. Скучно точно не будет.



Ставка №1: гол в первые 27 минут за 1.94.



Ставка №2: победа «Байера» по угловым с форой (-2) за 2.33.