Игроки ЦСКА побывали на пикнике и сыграли в пейнтбол в Испании

После дневной восстановительной тренировки футболисты ЦСКА посетили пикник на свежем воздухе, а затем сыграли в пейнтбол.



«Уже больше месяца мы находимся в условиях, когда видим только поле, матчи, тренировки, столовую, и нам нужно было развеяться. Один командный ужин уже был, сегодня прошло ещё одно выездное мероприятие, где мы сначала думали просто перекусить на прекрасном воздухе при хорошей погоде. Но ребята завелись, они все азартные, любят играть во что угодно, им только дай повод. Поэтому возможностью сыграть в пейнтбол многие воспользовались с удовольствием. Разрядить атмосферу нужно было обязательно, и сегодня все здорово повеселились. Кто самый безнадежный игрок в пейнтбол? Конечно, Гогуа, самых больших «убивают» сразу, поэтому он даже не пошел стрелять и наблюдал за всеми сидя на солнышке. А самый крутой — Ильза, он, как настоящий партизан, может пролезть где угодно. Еще надо отметить Кучая, Дивея и Влашича», — сказал главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко.

Фотографии можно посмотреть в «твиттере» ЦСКА.

«Победила, конечно, наша команда. Это была исландско-балканская бригада, мы не дали соперникам никаких шансов. Я играл первый раз, и к тому же я большой, меня легко подстрелить, поэтому нужно было действовать осторожно. Тем более, пейнтбольные шарики могут бить достаточно больно, если попадают по пальцам, а вот по ноге или в корпус — почти незаметно. И мне удалось доиграть раунд до самого конца! Было здорово, иногда нужно думать о других вещах, кроме футбола, наслаждаться свободным временем. Мне все понравилось!» — отметил Яка Бийол.



«Сыграть в пейнтбол — отличное решение. Это само по себе круто, а кроме того, это тимбилдинг. Мы общаемся, вместе работаем в команде, только уже не в футбольном смысле. Исландия — мирная страна, но все видели, какими крутыми солдатами мы сегодня были с Магой. Перевоплотиться получилось легко. Кто был лучшим в игре? Конечно, я! Но, справедливости ради, Кучай провёл один из раундов просто блестяще, он сделал три попадания в голову, хотя не факт, что не жульничал. Вот и мне прилетело разок, поэтому теперь с такой яркой прической я выгляжу как Неймар», — рассказал Арнор Сигурдссон.