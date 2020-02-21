«Арсенал» одолел «Олимпиакос» в Лиге Европы благодаря голу в концовке матча

В первом матче 1/16 финала Лиги Европы «Олимпиакос» принимал лондонский «Арсенал». Встреча прошла на стадионе «Георгиос Караискакис» в Пирее (Греция) и завершилась со счётом 0:1.



Единственный гол в матче был забит на 81-й минуте. Его автором стал нападающий гостей Александр Ляказетт.

В параллельном матче АПОЭЛ принимал «Базель». Встреча прошла на стадионе «ГСП» в городе Никосия (Кипр), итоговый счёт — 0:3.



Гости вышли вперёд уже на 16-й минуте усилиями защитника Рауля Петретты. Во втором тайме швейцарская команда отличилась ещё дважды. По голу на свой счёт записали полузащитник Валентин Штокер и нападающий Артур Кабрал.



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