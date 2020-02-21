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«Арсенал» одолел «Олимпиакос» в Лиге Европы благодаря голу в концовке матча

«Арсенал» одолел «Олимпиакос» в Лиге Европы благодаря голу в концовке матча
Футбол / Лига Европы 0

В первом матче 1/16 финала Лиги Европы «Олимпиакос» принимал лондонский «Арсенал». Встреча прошла на стадионе «Георгиос Караискакис» в Пирее (Греция) и завершилась со счётом 0:1.

Единственный гол в матче был забит на 81-й минуте. Его автором стал нападающий гостей Александр Ляказетт.

Лига Европы. 1/16 финала. 1-й матч
20 февраля 2020, четверг. 23:00 МСК
Олимпиакос
Пирей, Греция
Окончен
0 : 1
Арсенал Л
Лондон, Англия
0:1 Ляказетт – 81'

В параллельном матче АПОЭЛ принимал «Базель». Встреча прошла на стадионе «ГСП» в городе Никосия (Кипр), итоговый счёт — 0:3.

Гости вышли вперёд уже на 16-й минуте усилиями защитника Рауля Петретты. Во втором тайме швейцарская команда отличилась ещё дважды. По голу на свой счёт записали полузащитник Валентин Штокер и нападающий Артур Кабрал.

Турнирная сетка Лиги Европы сезона-2019/2020

Расписание матчей плей-офф Лиги Европы сезона-2019/2020

Лига Европы. 1/16 финала. 1-й матч
20 февраля 2020, четверг. 23:00 МСК
АПОЭЛ
Никосия, Кипр
Окончен
0 : 3
Базель
Базель, Швейцария
0:1 Петретта – 16'   0:2 Штокер – 53'   0:3 Кабрал – 66'
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