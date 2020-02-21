Гол Зе Луиша не спас «Порту» от поражения в матче с «Байером» в Лиге Европы

В первом матче 1/16 финала Лиги Европы «Байер» принимал «Порту». Встреча прошла на стадионе «Бай-Арена» в Леверкузене (Германия) и завершилась со счётом 2:1.
Хозяева вышли вперёд на 29-й минуте усилиями нападающего Лукаса Аларио. В начале второго тайма, на 57-й минуте, преимущество немецкой команды удвоил полузащитник Кай Хаверц, реализовавший пенальти. Португальский коллектив ответил на 73-й минуте точным ударом форварда Зе Луиша, известного в России по выступлениям за «Спартак».
В параллельной встрече, также проходившей в Германии, «Вольфсбург» одолел «Мальмё». Матч прошёл на стадионе «Фольксваген-Арена» в Вольфсбурге, итоговый счёт — 2:1.
На 47-й минуте гости вышли вперёд благодаря точному удару нападающего Исаака Телина с пенальти. Хозяева восстановили равенство в счёте спустя всего две минуты усилиями полузащитника Йосипа Брекало. Судьбу матча решил гол хавбека немецкой команды Адмира Мехмеди на 62-й минуте.
Турнирная сетка Лиги Европы сезона-2019/2020
Расписание матчей плей-офф Лиги Европы сезона-2019/2020
- 21 февраля 2020
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01:33
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00:25
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00:04
- 20 февраля 2020
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23:45
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23:40
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23:25
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23:19
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22:53
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22:53
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22:52
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22:51
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22:20
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22:03
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21:53
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21:35
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21:24
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21:23
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21:09
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20:57
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20:50
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20:50
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20:34
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20:33
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20:17
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20:15
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20:00
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19:55
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19:53