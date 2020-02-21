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Гол Зе Луиша не спас «Порту» от поражения в матче с «Байером» в Лиге Европы

Гол Зе Луиша не спас «Порту» от поражения в матче с «Байером» в Лиге Европы
Футбол / Лига Европы 0

В первом матче 1/16 финала Лиги Европы «Байер» принимал «Порту». Встреча прошла на стадионе «Бай-Арена» в Леверкузене (Германия) и завершилась со счётом 2:1.

Хозяева вышли вперёд на 29-й минуте усилиями нападающего Лукаса Аларио. В начале второго тайма, на 57-й минуте, преимущество немецкой команды удвоил полузащитник Кай Хаверц, реализовавший пенальти. Португальский коллектив ответил на 73-й минуте точным ударом форварда Зе Луиша, известного в России по выступлениям за «Спартак».

Лига Европы. 1/16 финала. 1-й матч
20 февраля 2020, четверг. 23:00 МСК
Байер
Леверкузен, Германия
Окончен
2 : 1
Порту
Порту, Португалия
1:0 Аларио – 29'   2:0 Хаверц – 57' (пен)   2:1 Диас – 73'

В параллельной встрече, также проходившей в Германии, «Вольфсбург» одолел «Мальмё». Матч прошёл на стадионе «Фольксваген-Арена» в Вольфсбурге, итоговый счёт — 2:1.

На 47-й минуте гости вышли вперёд благодаря точному удару нападающего Исаака Телина с пенальти. Хозяева восстановили равенство в счёте спустя всего две минуты усилиями полузащитника Йосипа Брекало. Судьбу матча решил гол хавбека немецкой команды Адмира Мехмеди на 62-й минуте.

Турнирная сетка Лиги Европы сезона-2019/2020

Расписание матчей плей-офф Лиги Европы сезона-2019/2020

Лига Европы. 1/16 финала. 1-й матч
20 февраля 2020, четверг. 23:00 МСК
Вольфсбург
Вольфсбург, Германия
Окончен
2 : 1
Мальмё
Мальмё, Швеция
0:1 Телин – 47' (пен)   1:1 Брекало – 49'   2:1 Телин – 62' (автогол)
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