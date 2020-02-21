Впервые с 1993 года 5 немецких клубов одержали победы в матчах плей-офф еврокубков

На этой неделе своё выступление на стадии плей-офф клубных еврокубковых турниров продолжили сразу 5 клубов чемпионата Германии.
В матчах Лиги чемпионов дортмундская «Боруссия» на домашнем поле обыграла «Пари Сен-Жермен» со счётом 2:1, а «РБ Лейпциг» на выезде с минимальным счётом одолел лондонский «Тоттенхэм Хотспур» — 1:0.
В Лиге Европы франкфуртский «Айнтрахт» крупно обыграл «Ред Булл» из Зальцбурга – 4:1, а «Байер» и «Вольфсбург» со счётом 2:1 разобрались с «Порту» и «Мальмё» соответственно.
Как сообщает Opta в «Твиттере», за одну неделю 5 немецких клубов последний раз одерживали 5 побед в стадии плей-офф еврокубков в 1993 году.
На следующей неделе своё выступление в Лиге чемпионов продолжит мюнхенская «Бавария» в гостевом матче с лондонским «Челси».
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