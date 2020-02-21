«Пришло время, когда кто-то пристыдил жуликов». Реакция соцсетей на пародию от Бабеля

Болельщики в социальных сетях отреагировали на поступок нападающего «Аякса» Райана Бабеля в первом матче 1/16 финала Лиги Европы с «Хетафе» (0:2).
В начале второго тайма форвард решил спародировать оппонента, который отлетел от него на несколько метров после борьбы за мяч и изобразил серьёзную боль. Райан повалился на газон, а когда игрок испанской команды встал на ноги и захромал к бровке, нидерландец подошёл к нему и изобразил его походку.
Видео доступно в телеграм-канале «Чемпионата»
«Вот это класс! Здорово видеть, как всё больше игроков реагируют на подобное. Это может прекратить симуляции в нашей игре», — написал один из пользователей.
«Пришло время, когда кто-то пристыдил жуликов, которые пытаются добиться жёлтой карточки или удаления для собственных коллег. Молодец, Бабель!» — говорится в сообщении другого болельщика.
«Удивлён, что никто не делал подобного ранее. Круто», — оценил пародию ещё один фанат.
- 21 февраля 2020
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