Тарасову диагностирован перелом малоберцовой кости со смещением и разрыв связок

«Рубин» на своём официальном сайте опубликовал обновлённую информацию о травме полузащитника Дмитрия Тарасова, которую тот получил на тренировке сегодня, 21 февраля.
В больнице 32-летнему футболисту диагностировали закрытый перелом со смещением левой малоберцовой кости, а также разрыв межберцового синдесмоза.
«Желаем Дмитрию скорейшего выздоровления и возвращения на поле!» — говорится в сообщении казанцев.
«Рубин» объявил о переходе Тарасова три дня назад, 18 февраля. Хавбек подписал с казанским клубом соглашение, рассчитанное до конца нынешнего сезона. Контракт Тарасова с «Локомотивом», за который он выступал ранее, истёк летом прошлого года. С того времени игрок находился без клуба. Дмитрий является воспитанником московского «Спартака», однако за первую команду красно-белых так и не сыграл. Выступал также за «Томь» и «Москву». В сборную России вызывался с 2013 по 2017 год.
- 21 февраля 2020
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