Морьентес: в восторге от игры Черышева. Он — один из лучших

Бывший игрок сборной Испании Фернандо Морьентес оценил игру российских игроков за рубежом.
«Смолов стал важным игроком для «Сельты». Ему нужно привыкнуть к культуре, к стране. Думаю, если у Фёдора получится ассимилироваться, то у него пойдёт прогресс. Смолов — один из лучших нападающих России.
Мостовой внёс большую лепту в испанский футбол. Для того чтобы достичь уровня Мостового, нужно много лет тренировок. Смолову нужно тренироваться каждый день. Мостовой несравним. Сложно сказать, что кто-то сможет достичь его уровня. Чтобы попытаться сделать это, придётся забить много голов. Фанаты «Сельты» очень рады прибытию Фёдора в Виго.
Что касается Головина, то он отличный игрок. Второй сезон он проводит, как правило, лучше, чем первый.
Черышев — важный игрок. Я в восторге от его игры. Ему нужно восстановиться после травмы. В последнем поединке все были рады его игре.
Кто раньше станет топовым европейским игроком: Черышев или Головин? Мне нравится больше Черышев, его стиль игры. Он — один из лучших», — передаёт слова Морьентеса корреспондент «Чемпионата» Павел Прохоров.
- 21 февраля 2020
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