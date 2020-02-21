Хави выдвинул «Барселоне» восемь условий для назначения главным тренером

Стали известны подробности переговоров между «Барселоной» и бывшим футболистом клуба Хави Эрнандесом, в настоящее время возглавляющим катарскую команду «Аль-Садд».



Как сообщает Cadena Ser, экс-полузащитник выдвинул сине-гранатовым восемь условий для назначения на пост главного тренера.



Во-первых, Хави был готов возглавить «Барселону» летом. Во-вторых, он хотел максимального контроля над трансферами и серьёзной власти в клубе. Также специалист пожелал вернуть легендарного защитника Карлеса Пуйоля и экс-директора в области методологии Жоана Вилу и пригласить в структуру сине-гранатовых сына Йохана Круиффа – Йорди. Помимо этого Хави потребовал организовать перестройку медицинского штаба команды и сменить его главу. В тренерском штабе он хотел видеть своего брата Оскара.



Отмечается, что, узнав о требованиях Хави, президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу принял решение приостановить переговоры и назначить более доступного специалиста, которым в итоге оказался экс-наставник «Бетиса» Энрике Сетьен.

Месси дал огромное интервью на фоне скандала вокруг «Барселоны». Очень откровенное О конфликте с директорами «Барсы», семье и шансах на Лигу чемпионов. И о Роналду.